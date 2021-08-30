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Общество30 августа 2021 7:19

Свердловчане чаще остальных россиян делятся своими рабочими паролями с руководством

Две трети опрошенных работников указали, что в их компаниях не принято делиться паролями
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Большинство свердловчан придумывают сложные пароли на рабочие аккаунты, состоящие минимум из семи символов

Большинство свердловчан придумывают сложные пароли на рабочие аккаунты, состоящие минимум из семи символов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области чаще остальных россиян делятся своими рабочими паролями с руководством. К такому выводу пришли в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Среди опрошенных свердловчан 23% сообщают свои рабочие пароли начальству. При этом, согласно исследованию, считают нормальным делиться паролями только в 18% компаниях, а не принято это делать у 69% участвующих в опросе работников.

Также исследователи выяснили, что большинство (82%) свердловчан соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие минимум из семи символов. Наибольшая доля таких работников - среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Легко подбираемые пароли используют 18% сотрудников.