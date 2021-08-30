Холоднее всего будет ночью в горах и низинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, похоже, лето теперь точно закончилось - синоптики пообещали не только похолодание в регионе, но и заморозки. Судя по прогнозу, в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до ноля градусов и ниже.

Сегодня, в понедельник, 30 августа, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Днем температура воздуха прогреется до +14,+19 градусов, ночью похолодает до +4,+9, в горах и низинах до 0 градусов, а местами и до -2 градусов.

Во вторник, 31 августа, также будет облачно, днем местами пройдут небольшие дожди. Днем столбики термометров покажут +11-+16 градусов, ночью - +4,+9, при прояснениях до 0.

В Екатеринбурге синоптики ночных заморозков в ближайшие дни не обещают - температура воздуха в ночное время составит +7-+9 градусов.