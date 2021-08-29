В Каменске-Уральском пропала 28-летняя девушка

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Каменске-Уральском волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 28-летнюю Светлану Сергеевну Меньшикову. Девушка вышла из дома 27 августа, с тех пор от нее нет никаких вестей. Предполагается, что она может передвигаться на автомобиле Škoda Rapid белого цвета.

- Приметы пропавшей: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения была одета в синее пальто, светло-синие джинсы и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Светлана Меньшикова, сообщите по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».