В Екатеринбурге открылись пункты ревакцинации от коронавируса, где ставят «Спутник Лайт»

Привиться могут только те, кто старше 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к местам, где вакцинируют против коронавируса, сегодня добавились еще и кабинеты для повторной вакцинации. Делают прививки там по предварительной записи. Работают такие пункты в поликлиниках ЦГКБ №3.

- В кабинетах повторной вакцинации идет вакцинация препаратом «Спутник Лайт», который, по нашим наблюдениям, значимых неблагоприятных последствий не дает, - говорит Надежда Попова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГКБ №3.

В таких пунктах ревакцинируют горожан старше 18 лет, которым надо сделать прививку спустя полгода после первой вакцинации, а также тем, кто ранее переболел COVID-19.

- Каждый день от 50 до 70 слотов однократной вакцины «Спутник Лайт» распределяется в кабинете вакцинопрофилактики по предварительной записи, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - Специалисты заносят данные о повторной вакцинации в федеральный регистр. На портале госуслуг появляется обновленная информация — новый сертификат о вакцинации с QR-кодом.