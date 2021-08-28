Михаил Мишустин поручил выделить 230 миллионов рублей на переоснащение детской больницы в Свердловской области

Евгений Куйвашев и Михаил Мишустин провели рабочую встречу в начале июля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В начале июля в Екатеринбург на международную промышленную выставку Иннопром приезжал премьер-министр России Михаил Мишустин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тогда в ходе встречи попросил его выделить из федерального бюджета 230 миллионов рублей на переоснащение детской областной клинической больницы. Сегодня, 28 августа, стало известно, что Средний Урал получит эти деньги.

- В июле премьер Михаил Мишустин обещал помочь нам со средствами на покупку оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Свое слово он сдержал и подписал распоряжение о выделении 230 миллионов рублей, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Это огромная помощь. На эти деньги мы купим аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорожденных.

Также глава региона добавил, что вскоре Свердловской области выделят еще 68 миллионов рублей на оборудование для ЦКБ №1.