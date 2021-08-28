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Происшествия28 августа 2021 11:33

В Свердловской области продолжает гореть 48 лесных пожаров

Из Якутии на борьбу с огнем на Средний Урал прибыли 25 авиадесантников
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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27 природных пожаров уже локализованы.

27 природных пожаров уже локализованы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на наступившее похолодание, на Среднем Урале продолжают гореть леса. В субботу, 28 августа, в Свердловской области продолжает действовать 48 лесных пожаров. По данным региональных властей, 27 из них уже локализованы.

- Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа, Первоуральского городского округа, - сообщают в правительстве Свердловской области. - В тушении природных пожаров принимают участие 1084 человека личного состава лесоохраны и МЧС, задействовано 232 единицы техники.

Также в Свердловскую область в субботу утром прибыли 25 авиадесантников Уральской авиабазы охраны лесов. Ранее они помогали тушить пожары в Якутии, а теперь присоединяться к борьбе с огнем на Урале.