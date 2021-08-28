У жителя Екатеринбурга со двора угнали не сломанную машину

За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге местный 48-летний житель вышел во двор и... не увидел своей припаркованной машины ВАЗ-2114. Кто-то угнал ее, несмотря на то, что машина была сломана и фактически не использовалась. С заявлением о похищении легковушки мужчина обратился в полицию.

- В ходе проверки поступившей информации полицейские установили, что похищенный автомобиль отбуксировали на мягкой сцепке с помощью специального троса, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Также полицейским удалось отследить место транспортировки автомобиля.

Вскоре похитителя задержали. Им оказался местный житель, который раньше проблем с законом не имел. Машину он похитил, чтобы разобрать и распродать по частям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.