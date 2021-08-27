В Краснотурьинске пожилой водитель сбил двух мальчиков, переходивших дорогу по зебре

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Краснотурьинске 80-летний водитель «ВАЗ-21041» на полном ходу сбил двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на улице Фрунзе. С различными травмами десятилетних мальчиков госпитализировали в детскую больницу.

- Владелец отечественной легковушки заявил, что не заметил пешеходов, хотя перед переходом ребята убедились, что транспортные средства остановились и пропускают их, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал, что торопился попасть в магазин, а вот дети в момент происшествия находились на улице без сопровождения взрослых. Водителя привлекли к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Теперь инспекторам ДПС предстоит установить, из-за чего именно произошла авария, опрошены участники ДТП, проводится проверка