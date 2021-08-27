Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ростовом»

После этого матча «Урал» идет на последнем месте в турнирной таблице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной матч Российской Премьер-Лиги обернулся ничьей для клуба «Урал» из Екатеринбурга. На домашней арене «шмели» принимали команду «Ростов». Встреча закончилась со счетом 1:1. Единственный мяч в составе гостей забил нападающий Дмитрий Полоз, это случилось на 76 минуте встречи, через шесть минут хозяева поля перехватили инициативу и сравняли счет усилиями нападающего Артема Максименко.

Гости начали активно прессинговать с первых минут игры и нанесли несколько ударов по воротам, однако это не принесло результата, и в первом тайме болельщики на трибунах голов не увидели. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Однако второй игровой отрезок оказался куда результативнее, а в целом за игру гости атаковали ворота соперника на десять раз больше, чем хозяева: 14:4. После этого матча «Урал» идет на последнем месте в турнирной таблице, в активе команды лишь две ничьи при четырех поражениях. Кстати, с недавнего времени команду тренирует Игорь Шалимов, на этом посту он сменил Юрия Матвеева.