Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП, в котором пострадали два человека

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадали два человека. ДТП произошло вчера вечером, столкнулись две легковушки: «ВАЗ-2114» и Nissan Almera. Предварительно установлено, что 33-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь по Перова в сторону Балакинской, не справился с управлением и влетел в иномарку под управлением 21-летней девушки, которая ехала ему навстречу.

- В результате ДТП транспортные средства получили значительные механические повреждения, оба водителя травмировались, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите подробности по номерам 97-65-79; 97-65-86. Напомним, накануне в Нижнем Тагиле в столкновении большегруза Scania и Toyota Sprinter пострадали два человека. Известно, что легковушка двигалась навстречу фуре, ехавшей со стороны Фестивальной в сторону Цементной. Прибывшие на место инспекторы установили личность участников ДТП и опросили очевидцев.