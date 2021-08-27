В Екатеринбурге спасли кошку, которая выпала из окна на седьмом этаже

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели пришли на помощь кошке, которая выпала из окна многоэтажного дома. В «Зооспас» обратилась хозяйка животного и предположила, что пушистая могла упасть с седьмого этажа на крышу одноэтажной пристройки. Как оказалось, окно квартиры было открыто из-за жаркой погоды.

- Сначала осмотрели крышу из окна подъезда и ничего примечательного не увидели. Но все-таки решили, что нужно обследовать крышу подробно, и я вышел на нее на страховке, спущенной из окна подъезда. И вскоре обнаружил кошку, прижавшуюся к стене Она жива, даже позволила взять себя на руки, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

Хозяйка кошки записала пострадавшую на прием в круглосуточную ветклинику. У животного обнаружили перелом лапы и небной кости во рту, что является характерной травмой при падении. Хвостатую поместили в стационар на сутки.