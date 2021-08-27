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Общество27 августа 2021 17:17

В Екатеринбурге 29-летняя девушка перевела мошенникам 1.2 миллиона рублей

Пострадавшая отправила все свои сбережения на «защищенные» счета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летняя местная жительница лишилась 1.2 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней связались неизвестные и рассказали, что на ее имя в банке пытаются оформить кредит. И, чтобы спасти свои сбережения, необходимо перевести все деньги на «защищенные» счета.

- После того, как женщина выполнила все необходимые операции, ей сообщили, что в приложении банка отобразится информация о закрытии кредита. После звонки прекратились, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Только после этого пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».