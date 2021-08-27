Пять уральских колледжей попали в сотню лучших по России

В рейтинг попали учреждения среднего профессионального образования, которые находятся в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять уральских колледжей вошли в сотню лучших образовательных учреждений по стандартам WorldSkills Russia. Топ учебных организаций назвали в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В рейтинг попали учреждения среднего профессионального образования, которые находятся в Екатеринбурге. Среди них Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова и Уральский политехнический колледж. Также туда вошли Екатеринбургский экономико-технологический колледж.

Кроме того в топ-100 попал Нижнетагильский торгово-экономический колледж. В сотню лучших вошли колледжи из 41 региона России.

За время проведения чемпионата в состав российской сборной по профессиональному мастерству вошли 25 свердловчан. Начиная с 2012 года, у сборной Свердловской области накопилось 36 золотых, 46 серебряных и 39 бронзовых медалей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка