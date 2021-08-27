В Нижнем Тагиле в столкновении фуры и легковушки пострадали два человека

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в столкновении большегруза Scania и Toyota Sprinter пострадали два человека. Известно, что легковушка двигалась навстречу фуре, ехавшей со стороны Фестивальной в сторону Цементной. Прибывшие на место инспекторы установили личность участников ДТП и опросили очевидцев

- 25-летний водитель автомобиля «Тойота» с переломами правой голени, перелом костей носа, перелом верхней челюсти и его пассажир молодая 20-летняя девушка с ушибом грудной клетки были доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

За рулем большегруза сидел 54-летний мужчина, которого за последние два года неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии он не имел полиса ОСАГО и перевозил груз с нарушением правил использования тахографа, за что был привлечен к административной ответственности. Окончательную причину происшествия предстоит установить полицейским.