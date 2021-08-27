Свердловчанина приговорили к реальному сроку за вождение в пьяном виде

Также нарушителю запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Талицы Владимиру Каримову дали реальный срок за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Каримова неоднократно ловили на вождении в пьяном виде. В августе 2020 года его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Каримову выписали штраф и лишили права управлять транспортом на срок 1 год 8 месяцев.

- Через несколько месяцев после административного наказания Каримов два раза остановлен сотрудниками полиции за рулем автомобиля в состоянии опьянения, - говорится в сообщении прокуратуры.

В феврале 2021 года обвиняемого два раза приговорили к обязательным работам по статье 264.1 УК РФ. Однако через 10 дней сотрудники ДПС снова остановили Каримова за рулем Toyota Camry в пьяном виде.

В итоге Талицкий районный суд признал нарушителя виновным по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Ему назначили наказание в виде колонии-поселения на 1 год 10 дней.

Также Каримову запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года. Приговор еще не вступил в силу.

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