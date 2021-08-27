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Общество27 августа 2021 15:46

В Камышлове школа заплатит штраф за перелом позвоночника школьницы на уроке физкультуры

Пострадавшая получит 60 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Девочка получила компрессионный стабильный неосложненный перелом нескольких позвонков

Девочка получила компрессионный стабильный неосложненный перелом нескольких позвонков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове школу оштрафовали за перелом позвоночника ученица на уроке физкультуры. Как оказалось, во время занятия девочка почувствовала резкую боль при выполнении упражнения, а учитель не показал, как выполнять его правильно и не подстраховал.

В результате девочка получила компрессионный стабильный неосложненный перелом нескольких позвонков.

- В связи с отсутствием должного контроля за безопасностью детей во время образовательного процесса со стороны преподавателя межрайонный прокурор внес руководителю образовательного учреждения представление об устранении нарушений, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также учителя привлекли к дисциплинарной ответственности. А школа выплатит девочке 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.