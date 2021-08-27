В Невьянске будут судить начальника рабочего, которого убило током на линии электропередачи

Бригада работников под руководством обвиняемого выполняла восстановительные работы на линии электропередач Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске передают в суд дело о смерти рабочего, которого убило током на воздушной линии электропередач. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Следователи утвердили обвинительное заключение в отношении мастера участка по техническому обслуживанию линий электропередач, на котором работал погибший.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел 31 мая. По версии следствия, бригада работников под руководством обвиняемого выполняла восстановительные работы на линии электропередач. При стягивании проводов со стороны опор навстречу друг другу обвиняемый и один из электриков взялись за концы поврежденного провода. Началась подача тока и электрик скончался.

Следователи считают, что мастер участка не полностью подготовил рабочее место и не соблел мер безопасности. При этом мастер велел работникам установить вместо двух по одному комплекту переносных заземлений. Прокуратура передаст уголовное дело в Невьянский городской суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что обвиняемый мастер признал вину. Специалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и просмотрели документацию о проводившихся работах. Также была назначена и проведена экспертиза.

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