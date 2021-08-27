В Екатеринбурге умерла 95-летняя бабушка, избитая своей сиделкой

У ветерана были множественные гематомы на лице. Фото: портал "Е1"

В Екатеринбурге скончалась 95-летняя бабушка, которую в начале августа избила сиделка. По предварительным данным, пожилая женщина умерла от заболеваний сердца. Известно, что в отношении организации, которая оказывала услуги по уходу за престарелыми, возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Пенсионерке были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло причинение телесных повреждений: следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург областного СКР подтвердил факт смерти женщины, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел в ночь на шестое августа. Прокуратура уточняет, что женщина, ухаживавшая за пенсионеркой, нанесла телесные повреждения ветерану труда, у которой зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.