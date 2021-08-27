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Общество27 августа 2021 15:13

На Урале бродячая собака набросилась на двухлетнего малыша

Ребенка доставили в больницу
Анастасия ШИПИЦИНА
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Прокуратура проверит, действует ли на территории Артемовского района контракт на отлов бездомных животных

Прокуратура проверит, действует ли на территории Артемовского района контракт на отлов бездомных животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Буланаш Артемовского района бездомная собака укусила двухлетнего мальчика, который хотел ее погладить. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 24 августа. Мама ребенка зашла в магазин, а малыш остался с отцом на улице. Папа отвлекся, и двухлетний мальчик попробовал погладить собаку. Животное в ответ укусило его за шею и щеку.

- Ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении прокуратуры.

Артемовская городская прокуратура организовала проверку. Следователи проверят соблюдение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Также будет оцениваться деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев. В частности прокуратура проверит, действует ли на территории контракт на отлов бездомных животных.