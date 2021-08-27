В Свердловской области расширили график вакцинации от COVID-19

В Екатеринбурге в августе закачивают работу пункты вакцинации в зоопарке и цирке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области увеличили время работы выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В Екатеринбурге в августе закачивают работу пункты вакцинации в зоопарке и цирке. Вместо них возобновляет работу точка в ТЦ «ОМЕГА».

Публикуем график работы выездных пунктов, где можно привиться от коронавируса с 28 августа по 3 сентября:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- 28 августа с 11:00 до 15:00 Екатеринбургский зоопарк на улице Мамина Сибиряка, 189

- 28 августа и с 30 августа по 3 сентября 10:00 до 15:00 в ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46

- 2 сентября с 12:00 до 20:00 ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5

- с 1 по 2 сентября с 16:00 до 19:00 ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45

- 31 августа с 11:00 до 14:00 ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 (предварительная запись по 30 августа телефону: (343) 200-20-99)

- с 28 августа по 3 сентября с 10:00 до 20:00 ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87

- с 28 августа по 3 сентября с 12:00 до 18:00 ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133

- 28, 29 и 31 августа 10:00 до 14:00 и 1 по 3 сентября с 15:00 до 19:00 ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50

- 28 августа с 10:00 до 15:00 и 30 августа с 14:00 до 19:00 ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41

- 30 августа и 1 сентября с 13:00 до 19:00 аэропорт «Кольцово» на площади. Бахчиванджи (1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт)

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 28 по 29 августа с 10:00 до 20:00 и с 30 августа по 3 сентября с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б

- с 28 по 29 августа с 12:00 до 17:00 парк им. А.П. Бондина на улице Уральская, 20

СЫСЕРТЬ

- с 27 по 29 августа с 10:00 до 16:00 ТЦ «Бажов» на улице Коммуны, 37

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- 28 августа с 08:00 до 13:00 и 1 сентября с 17:00 до 20:00 ТЦ «Кировский» на улице Орджоникидзе, 18

ПОЛЕВСКОЙ

- 28 августа с 10:00 до 16:00 ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор 1, 4а

ИРБИТ

- 31 августа с 9:00 до 14:00 на бульваре Победы

- 2 сентября с 9:00 до 14:00 супермаркет «Монетка» на улице Советская, 79

СЕРОВ

- 28 августа с 9:00 до 16:00 и с 30 августа по 3 сентября с 9:00 до 18:00 КТ «Родина» на улице Ленина, 179

АСБЕСТ

- с 28 по 29 августа с 10:00 до 16:00 и с 30 августа по 3 сентября с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО» на улице Ленинградская, 26/2

Свердловчанам, которые хотят сделать прививку от коронавируса, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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