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Происшествия27 августа 2021 14:21

В центре Екатеринбурга водитель сбил 81-летнего пенсионера

Пострадавшего доставили в больницу
Анастасия ШИПИЦИНА
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42-летний водитель Skoda Rapid ехал по улице Розы Люксембург со стороны Малышева. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

42-летний водитель Skoda Rapid ехал по улице Розы Люксембург со стороны Малышева. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга произошла авария, в которой пострадал 81-летний пенсионер. Об этом сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД.

- Пешеход 1940 года рождения с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра госпитализирован в ГКБ №23, - говорится в сообщении.

42-летний водитель Skoda Rapid ехал по улице Розы Люксембург со стороны Малышева в сторону улицы Куйбышева.Он поворачивал направо на нерегулируемом перекрестке на улицу Гоголя, когда наехал на пенсионера. Пешеход переходил в это время дорогу справа налево по ходу движения транспорта.