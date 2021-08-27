В Екатеринбурге спасают крыску с пневмонией

Роме сейчас около трех лет Фото: предоставлено волонтерами «Крыскино логово»

В Екатеринбурге волонтеры спасают крыску с запущенной пневмонией. Питомец по кличке Рома попал к ним от бабушки, которая пыталась его вылечить, но не смогла. Когда крыса забрали зоозащитники, он уже неделю ничего не ел из-за того, что не мог нормально дышать.

- Поступил звонок на горячую линию. Звонила пенсионерка в полной растерянности, у нее заболел крыс. Соседка Светлана помогала возить крыса к врачу, и в целом с лечением, но, к сожалению, был выбран неправильный врач и лечение никак не помогло, - рассказали в волонтерском сообществе помощи брошенным крысам «Крыскино логово». - Бабушка очень любит его, но лечить не в состоянии, было принято решение забирать парня.

Питомец появился у пенсионерки случайно - внучке на прогулке кто-то дал подержать крыса и убежал. Девочка не знала, что делать с подброшенным ей зверьком и принесла его к бабушке.

Фото: предоставлено волонтерами «Крыскино логово»

Сейчас Роме около трех лет. Первым делом волонтеры посадили его в кислород, где он спокойно смог поесть. По словам зоозащитников, есть все шансы, что крыс пойдет на поправку, но хозяев из-за его возраста и состояния ему пока не ищут.

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