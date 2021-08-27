Из самолета мужчину вывели сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга устроил дебош в самолете, возвращаясь из Красноярска. Он матерился, разговаривая с бортпроводниками, и мешал остальным пассажирам, не реагируя на замечания. Инцидент произошел сегодня, 27 августа рано утром. Чтобы вывести дебошира из самолета пришлось вызывать полицию.
- В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Кольцово» поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса «Красноярск - Екатеринбург» требуется наряд полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Транспортные полицейские доставили 31-летнего мужчину в дежурную часть линейного отдела полиции. Там на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
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