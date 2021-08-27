Куйвашев отметил, что жители микрорайона собрали подписи и обратились к нему и министерству образования с просьбой о новой школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал рассмотреть просьбу жителей Полевского о строительстве новой школы в микрорайоне Зеленый бор. Об этом он заявил во время рабочей поездки в город.

- Обеими руками – за новые школы. Ваше обращение по поводу возможности строительства новой школы принимаю, и мы его рассмотрим с министром образования и министром строительства, - высказался глава региона.

Куйвашев отметил, что жители микрорайона собрали подписи и обратились к нему и министерству образования с просьбой о новой школе. В числе подписавшихся был и летчик-герой Дамир Юсупов, который живет в Полевском.

Губернатор отметил, что в Свердловской области планируется построить 21 образовательный объект. Среди них школы и пристрои к зданиям. Он объяснил, что при выборе места строительства будут учитывать износ существующих зданий и прогноз численности будущих учеников. Куйвашев добавил, что в приоритете растущие территории и Полевской – в их числе.

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