Евгений Куйвашев встретился с Дамиром Юсуповым, посадившим самолет на кукурузное поле

Фото: департамент информполитики региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился во время рабочего визита в Полевской с Дамиром Юсуповым, посадившим самолет на кукурузное поле. Глава региона обсудил с летчиком-героем, который живет в этом городе с семьей строительство школы.

- Мы встретились на улице во время объезда. Дамир показал мне микрорайон Зеленый Бор, рассказал, что там очень удобно жить, но нужна школа. Жители микрорайона собрали подписи под обращением ко мне и к министерству образования, Дамир его тоже подписал. Я - обеими руками за новую школу, сам готов такие письма подписывать, - рассказал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, в Полевском планируется построить копию современной школы из Академического, которая будет рассчитана на тысячу учеников.

Отметим, Дамир Юсупов по-прежнему работает в авиакомпании «Уральские авиалинии». Недавно мы рассказывали, в каких направлениях сегодня летает пилот-герой и как попасть к нему на борт.