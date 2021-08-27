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Общество27 августа 2021 12:40

В Свердловской области детские лагеря за нарушения оштрафовали на 3 миллиона рублей

На такую же сумму выписали штрафов поставщикам продукции в лагеря
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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33% нарушений в лагерях касались организации питания детей

33% нарушений в лагерях касались организации питания детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето в работе городских и загородных лагерей Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора выявили более 1 700 нарушений. Из них 33% касались организации питания детей. Виновных оштрафовали на 3 миллиона рублей. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Отдельно санитарные врачи проверяли организаторов питания. Было забраковано более 4 тонн продукции, которую собирались отправлять в лагеря. Организаторам питания выписали 151 штраф, на поставщиков продуктов - 175 штрафов. Общая сумма превысила 3 миллиона рублей.

Что касается санитарных норм, то их нарушали не так часто. Они оказались на втором месте после питания. А нарушения по профилактике коронавируса составили всего менее 0,5% из всех.