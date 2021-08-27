Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников по доступности детских садов

В основу исследования легло медианное расстояние от жилых домов до детских садов в 15 крупнейших городах России
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников по шаговой доступности детских садов. Среднее расстояние от жилого дома до садика составляет 202 метра. Об этом сообщают аналитики 2ГИС.
Первое место рейтинга занял Санкт-Петербург, где в среднем детсады от домов расположены в 177 метрах. На втором месте – Казань (191 метр), на третьем – Челябинск (195 метров). Четвертую строчку заняла Москва, где, как и в Екатеринбурге, среднее расстояние от садика до дома составило 202 метра.
Также столица Урала заняла 10 место в рейтинге городов по шаговой доступности школ. Среднее расстояние от ученого заведения до жилых домов составило 317 метров. Этот рейтинг возглавили Москва (237метров) и Санкт-Петербург (244 метра).
В основу исследования легло медианное расстояние от жилых домов до детских садов в 15 крупнейших городах России.
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