В Екатеринбурге временно закроют стационар перинатального центра

После ремонта помещения обработают специальными растворами и антисептиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно принимать пациенток перестанет акушерский стационар №1 клинического перинатального центра. С 30 августа по 13 сентября здание на Комвузовской, 3 закроют, чтобы провести ремонт 10 палат в отделении дородовой госпитализации.

- Проведение работ будет осуществляться в несколько этапов. С 30 августа с 00:00 приостанавливается госпитализация неотложных пациенток, а плановых несколько раньше. Затем в течение еще трех дней послеродовое отделение будет осуществлять выписку мам и малышей, - сообщается на сайте перинатального центра.

Планируется, что после ремонта помещения обработают специальными растворами и антисептиками все поверхности, технику и инструменты.

На время ремонта роженицы будут направляться в акушерский стационар №2 на улице Дагестанской, 3.