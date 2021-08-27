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Общество27 августа 2021 11:50

В Екатеринбурге временно закроют стационар перинатального центра

Две недели в здании на Комвузовской, 3 будет идти ремонт
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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После ремонта помещения обработают специальными растворами и антисептиками

После ремонта помещения обработают специальными растворами и антисептиками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно принимать пациенток перестанет акушерский стационар №1 клинического перинатального центра. С 30 августа по 13 сентября здание на Комвузовской, 3 закроют, чтобы провести ремонт 10 палат в отделении дородовой госпитализации.

- Проведение работ будет осуществляться в несколько этапов. С 30 августа с 00:00 приостанавливается госпитализация неотложных пациенток, а плановых несколько раньше. Затем в течение еще трех дней послеродовое отделение будет осуществлять выписку мам и малышей, - сообщается на сайте перинатального центра.

Планируется, что после ремонта помещения обработают специальными растворами и антисептиками все поверхности, технику и инструменты.

На время ремонта роженицы будут направляться в акушерский стационар №2 на улице Дагестанской, 3.