В Екатеринбурге вынесли приговор парням, которые бросили в ОМОН гранату на митинге в поддержку Алексея Навального

Инцидент случился 23 января у Драмтеатра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районном суде вынесли приговор двум парням, которых признали виновными в том, что они бросили в ОМОН светошумовую гранату и дымовую шашку.
Это произошло 23 января в сквере у Драмтеатра. Тогда в Екатеринбурге, как и в ряде других городов России, проходили несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
21-летнего Алексея Конькова и 23-летнего Кирилла Кудрина признали виновными по первой части статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Конькова приговорили к 10 месяцам колонии-поселения, а Кудрину назначили восемь месяцев. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат Алексея Конькова Вячеслав Войнов.
Стоит заметить, что до этого парней обвиняли и по статье 213 УК РФ (Хулиганство), но суд снял это обвинение снял.
- Мы согласны с квалификацией, с тем, что суд снял обвинение по 213-й статье. Рассчитывали на наказание, не связанное с лишением свободы. Решение по обжалованию приговора нами еще не принято, - отметил Вячеслав Войнов.
По версии следствия, у омоновцев от брошенных в них предметов заслезились глаза. Как мы писали до этого, имена пострадавших силовиков в деле были засекречены.
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