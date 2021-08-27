В Екатеринбурге вынесли приговор парням, которые бросили в ОМОН гранату на митинге в поддержку Алексея Навального

Инцидент случился 23 января у Драмтеатра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районном суде вынесли приговор двум парням, которых признали виновными в том, что они бросили в ОМОН светошумовую гранату и дымовую шашку.

Это произошло 23 января в сквере у Драмтеатра. Тогда в Екатеринбурге, как и в ряде других городов России, проходили несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

21-летнего Алексея Конькова и 23-летнего Кирилла Кудрина признали виновными по первой части статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Конькова приговорили к 10 месяцам колонии-поселения, а Кудрину назначили восемь месяцев. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат Алексея Конькова Вячеслав Войнов.

Стоит заметить, что до этого парней обвиняли и по статье 213 УК РФ (Хулиганство), но суд снял это обвинение снял.

- Мы согласны с квалификацией, с тем, что суд снял обвинение по 213-й статье. Рассчитывали на наказание, не связанное с лишением свободы. Решение по обжалованию приговора нами еще не принято, - отметил Вячеслав Войнов.

По версии следствия, у омоновцев от брошенных в них предметов заслезились глаза. Как мы писали до этого, имена пострадавших силовиков в деле были засекречены.

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