На Урале ущерб от лесных пожаров превысил 52 миллиона рублей

82% лесных пожаров в регионе связаны с неосторожным обращением с огнем и умышленными поджогами Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной оценке ущерб от лесных пожаров в Свердловской области уже превысил 52 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

- После ликвидации пожаров мы, безусловно, обследуем территорию. В 24 случаях уже ущерб выявлен, - объяснил он.

Смотреть видеосюжет Пожары в Екатеринбурге и лесах Свердловской области: почему мы горим

Кузнецов отметил, что в 2021 году 82% лесных пожаров в регионе связаны с неосторожным обращением с огнем и умышленными поджогами.

Также по возгораниям лесов в Первоуральском и Пышминском городских округах возбудили три уголовных дела. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Станислав Шевелев. Пока эти дела остаются бесфигурантными.

Шевелев добавил, что в 2020 году было составлено 850 протоколов об административном правонарушении пожарной безопасности. В этом году их количество уже превысило 1,3 тысячи, а общая сумма штрафов составляет более 3,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесной пожар подошел вплотную к Первоуральску. Часть жителей эвакуировали (подробнее)

Из-за лесного пожара под Первоуральском начали эвакуировать население. Свои дома покинули уже 56 человек (подробнее)

Вертолет МЧС начал тушить пожар под Первоуральском. Для разведки обстановки в зоне огня используют беспилотные летательные аппараты (подробнее)