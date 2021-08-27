Екатеринбуржец украл у женщины золотую цепочку и продал ее таксисту

Женщина, с которой грабитель сорвал цепочку, обратилась в полицию

В Екатеринбурге мужчина сорвал с женщины золотую цепочку стоимостью 25 тысяч. Инцидент произошел накануне, 26 августа. Пострадавшая обратилась в полицию.

- В полицию за помощью обратилась 42-летняя жительница Екатеринбурга. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина в безлюдном месте на улице Студенческой сорвал с нее золотую цепочку, после чего поспешил скрыться, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый за хранение наркотиков и грабеж местный житель. Он признался в краже цепочки и рассказал, что продал ее таксисту за 7 тысяч рублей. А деньги успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело. По части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж) ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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