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Происшествия27 августа 2021 10:49

В Ревде мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика за 50 рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ученика гимназии изнасиловали на территории заброшенной стойки

Ученика гимназии изнасиловали на территории заброшенной стойки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде разыскивают мужчину, который надругался над девятилетним мальчиком. Ученика гимназии изнасиловали на территории заброшенной стойки по улице Мира.

- В полицию с обращением позвонил местный житель. Его сыновья заметили, как мужчина насилует ребенка. На вид ему было 40-50 лет. Сам мальчик пояснил, что пошел за преступником так как он дал ему 50 рублей, - сообщил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».