В Ревде мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика за 50 рублей

Ученика гимназии изнасиловали на территории заброшенной стойки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде разыскивают мужчину, который надругался над девятилетним мальчиком. Ученика гимназии изнасиловали на территории заброшенной стойки по улице Мира.

- В полицию с обращением позвонил местный житель. Его сыновья заметили, как мужчина насилует ребенка. На вид ему было 40-50 лет. Сам мальчик пояснил, что пошел за преступником так как он дал ему 50 рублей, - сообщил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».