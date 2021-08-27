Участница нацфинала WorldSkills из Екатеринбурга рассказала о конкурсе

Участница финала - Яна Рововых из Екатеринбурга. Фото: организаторы WorldSkills Russia

26 августа 2021 года 1800 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет из 76 регионов России прибыли в Уфу на финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

19-летняя Яна Рововых из Екатеринбурга приняла участие в компетенции «Эстетическая косметология». Ей предстояло выполнить задание из четырех модулей: уход за телом, уход за лицом, макияж для возрастной кожи и архитектура бровей – окрашивание хной.

- В каждом модуле есть определенные аспекты, которые нужно выполнить. Допустим, в уходе за телом нужно сделать маску, украсить сухоцветами, сделать массаж. При уходе за лицом тоже есть определенные критерии: ровно нанести маску, идеально ее смыть, показать красивый массаж. Очень много всего, что тщательно оценивается. По моему внешнему виду можно заметить, что косметология эстетическая – самая красивая компетенция у нас, - рассказывает Яна Рововых.

Девушка из Екатеринбурга принимает участие в WorldSkills Russia в пятый раз. К нынешнему чемпионату она готовилась три года, одержала победу на региональном этапе и отправилась в Уфу на финал.

- Я увлекалась макияжем, поэтому пошла учиться в колледж на стилиста-визажиста. Там мне и другим студентам предложили сходить на отборочные этапы Ворлдскиллс и показать, что мы умеем. Нас было 10, потом выбрали трех человек, которые пошли на регион. Я выиграла регион и затем уже стала юниором. Сейчас я в основном составе национального чемпионата, – рассказывает Яна Рововых.

Участница из столицы Среднего Урала отметила, что организован финал в Уфе на очень высоком уровне: площадки просторные, есть шатры для каждой компетенции, возведенные специально для национального финала.