Житель Екатеринбурга создал компьютерный вирус, похищающий деньги с карт

Силовики изъяли у обвиняемого ноутбук с вредоносной программой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Евгений Шинтяпин создал компьютерный вирус для хищения денег с банковских карт. Чкаловский районный суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ (создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модификации, копирования компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности), - говорится в сообщении.

Шинтяпин, который хорошо знает языки программирования, осенью 2018 года создал компьютерный вирус для тайного хищения денег со счетов банковских карт пользователей с операционной системой Android. Программа екатеринбуржца позволяла получить полный доступ к смартфонам без согласия их владельцев.

Силовики изъяли у обвиняемого ноутбук с вредоносной программой. Сам Шинтяпин признал свою вину. Прокуратура отмечает, что он загладил вред перед обществом своей благотворительной деятельностью. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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