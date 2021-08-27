В Екатеринбурге здание ДИВСа отремонтируют за 280,3 миллиона рублей

В здании проведут капитальный ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Универсиаде-2023 и чемпионату мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в 2022 году, в Екатеринбурге отремонтируют Дворец игровых видов спорта. На ремонт здания планируют потратить 280,3 миллиона рублей. Деньги на ремонт здания выделят из областного бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Планируется, что рабочие обустроят медкабинет и санузлы на третьем этаже, заменят водоснабжение и канализацию, изношенные объекты вентиляции. Кроме того они отреставрируют стены, потолки и полы Дворца игровых видов спорта, а также выполнят перепланировку раздевалок спортсменов и медицинского кабинета.