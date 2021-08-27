Около места лесного пожара под Первоуральском задержали четырех человек

82% лесных пожаров в регионе в этом году связаны с неосторожным обращением с огнем и умышленными поджогами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Первоуральском недалеко от места лесного пожара задержали четырех человек. Об этом на пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

- После пожара в деревне Хомутовка было доставлено четыре человека в органы полиции. Ими оказались так называемые сотрудники организации, которая совершала вырубку леса, - заявил он.

Кузнецов рассказал, что во время обследования кромки пожара под Первоуральском около садового товарищества №82 был обнаружен источник возгорания. Он заявил, что этот случай рассматривают как умышленный поджог.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шевелев в свою очередь заявил, что после возгорания лесов в Первоуральском и Пышминском городских округах возбуждено три уголовных дела. Пока в этих делах нет фигурантов.

Кузнецов отметил, что 82% лесных пожаров в регионе в этом году связаны с неосторожным обращением с огнем и умышленными поджогами. По его словам, за неосторожное обращение со стихией к административной ответственности привлекли более 200 человек.

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