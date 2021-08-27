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Происшествия27 августа 2021 8:22

В Екатеринбурге после пожара, в котором погибли два человека, оценят состояние конструкций здания

Жителям дома готовы предоставить жилье
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Вопросы помощи пострадавшим рассмотрят на заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Вопросы помощи пострадавшим рассмотрят на заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фото: Алина СУРИНА

В Екатеринбурге после пожара на Мичурина, 98, в котором погибли два человека, специалисты оценят состояние конструкций дома и возможность проживания в каждой конкретной квартире. Огонь сильно повредил крышу здания.

- В доме 74 квартиры, где зарегистрировано 104 жильца. Для предоставления погорельцам создан резерв жилья в городском маневренном фонде. Заявлений о предоставлении жилья в нем в городскую и районную администрации пока не поступало, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сегодня также состоится заседание городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будут рассматриваться вопросы помощи пострадавшим.

Напомним, спасатели эвакуировали из дома 65 человек, в том числе 7 детей. Большинство из них были размещены в пункте временного пребывания в общеобразовательной школе № 94. Несколько часов жильцы дома не могли вернуться в свои квартиры из-за угрозы обрушения крыши. Сейчас им уже разрешили вернуться.

За консультацией об оформлении заявлений на предоставление жилья жители дома, где произошел пожар, могут обратиться по телефону 304-26-40.

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