В Екатеринбурге, если коронавирусом заболел один ученик, на дистант будут отправлять весь класс

Если симптомы заболевания у ученика заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро начнется новый учебный год. Как ранее сообщалось, школьники начнут его в очном режиме. Однако перевод на дистант во время учебного процесса возможен. Переводить на домашнее обучение будут весь класс, если в нем заболел хотя бы один ребенок. Если симптомы заболевания у ученика заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям.

- В случае если у ребенка будут наблюдаться признаки заболевания то, он изолируется от коллектива, о чем в обязательном порядке сотрудники школы уведомляют родителей. Ребенка забирают родители, которые вызывают врача на дом или обращаются в кабинет неотложной помощи ДГБ, , - объяснили в департаменте образования Екатеринбурга. - Медицинский работник, закрепленный за общеобразовательной организацией, информирует учреждение здравоохранения о наличии у ребенка признаков вирусной инфекции.

Если у ребенка подтверждается коронавирус, то Роспотребнадзор информирует школу о необходимых действиях через предписание и контролирует его исполнение.

Напомним, что городские школы уже прошли проверку перед началом учебного года - все они готовы приступить к работе. Во всех учебных заведениях установлены санитайзерами для обработки рук, оборудование для обеззараживания воздуха и достаточный запас дезинфицирующих средств, антисептиков, медицинских масок и перчаток.