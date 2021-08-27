Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 августа 2021 7:31

В Екатеринбурге, если коронавирусом заболел один ученик, на дистант будут отправлять весь класс

Если симптомы заболевания заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если симптомы заболевания у ученика заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям

Если симптомы заболевания у ученика заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро начнется новый учебный год. Как ранее сообщалось, школьники начнут его в очном режиме. Однако перевод на дистант во время учебного процесса возможен. Переводить на домашнее обучение будут весь класс, если в нем заболел хотя бы один ребенок. Если симптомы заболевания у ученика заметят в школе, об этом сразу сообщат родителям.

- В случае если у ребенка будут наблюдаться признаки заболевания то, он изолируется от коллектива, о чем в обязательном порядке сотрудники школы уведомляют родителей. Ребенка забирают родители, которые вызывают врача на дом или обращаются в кабинет неотложной помощи ДГБ, , - объяснили в департаменте образования Екатеринбурга. - Медицинский работник, закрепленный за общеобразовательной организацией, информирует учреждение здравоохранения о наличии у ребенка признаков вирусной инфекции.

Если у ребенка подтверждается коронавирус, то Роспотребнадзор информирует школу о необходимых действиях через предписание и контролирует его исполнение.

Напомним, что городские школы уже прошли проверку перед началом учебного года - все они готовы приступить к работе. Во всех учебных заведениях установлены санитайзерами для обработки рук, оборудование для обеззараживания воздуха и достаточный запас дезинфицирующих средств, антисептиков, медицинских масок и перчаток.