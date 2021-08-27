Пожар в центре Екатеринбурга, в котором погибли два человека, потушили

Огонь распространился на площади 780 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели потушили огонь, который вспыхнул сегодня ночью, 27 августа, на крыше жилой пятиэтажки на Мичурина, 98. По деревянным конструкциям кровли огонь быстро распространялся на большую площадь.

- В 04:52 пожар локализован на площади 780 квадратных метров. В 05:09 открытое горение ликвидировано. Производится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, спасатели эвакуировали из дома 65 человек, из них 7 детей. К сожалению, двум жильцам выбраться из наполняющегося дымом помещения не удалось - они погибли. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники полиции выясняют личности погибших.