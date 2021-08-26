В Екатеринбурге полицейские задержали парня, ограбившего 70-летнюю пенсионерку

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 26-летнего молодого человека, которого подозревают в ограблении пожилой женщины на улице Комсомольской в минувшие выходные. 70-летняя пенсионерка рассказала, что в безлюдном месте к ней подошел незнакомый парень, ударил ее несколько раз и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью 18 тысяч рублей. Пострадавшая успела запомнить, как выглядел нападавший.

- Задержан нигде неработающий и ранее судимый за хранение наркотиков и разбой местный житель. По предварительным данным, он сбыл похищенное украшение, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские предполагают, что молодой человек может быть причастен к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.