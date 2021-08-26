Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 20:12

Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч за принятие на работу экс-полицейского

Это нарушало антикоррупционное законодательство
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывший сотрудник не обращался в аттестационную комиссию, чтобы получить согласие на трудоустройство

Бывший сотрудник не обращался в аттестационную комиссию, чтобы получить согласие на трудоустройство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» привлекли к ответственности за принятие на работу бывшего сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово, что нарушало антикоррупционное законодательство.

- Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы, - сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Также известно, что бывший сотрудник не обращался в аттестационную комиссию, чтобы получить согласие на трудоустройство. По решению суда перевозчика оштрафовали на 100 тысяч рублей трудовой договор с бывшим государственным служащим расторгнут.