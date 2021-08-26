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Общество26 августа 2021 19:38

В Екатеринбурге в отношении следователя на «золотом Лексусе» проведут служебную проверку

Такое поручение дал председатель СУ СК Александр Бастрыкин
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Артем Халилов (слева) утверждал, что Антон Истомин (справа) подносил к его горлу складной нож. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

Артем Халилов (слева) утверждал, что Антон Истомин (справа) подносил к его горлу складной нож. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова, более известного как следователь на «золотом Лексусе», который спровоцировал конфликт на автозаправке осенью 2019 года.

- Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в СУ СК России.

Напомним, на екатеринбжуржца Антона Истомина завели уголовное дело по статье «Угроза убийством» после конфликта со следователем на заправке. 23-летний молодой человек и заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес.