В Екатеринбурге 10-летняя девочка попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 10-летняя девочка получила травмы, перебегая дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что школьница угодила под колеса Toyota Land Cruiser, который двигался в сторону улицы восстания. С сотрясением головного мозга и переломом правой голени ребенка госпитализировали в больницу.

- Мама пострадавшего ребенка пояснила, что отпустила дочь гулять с подружками во дворе дома. Без разрешения родителей дочь с подругами пошла в соседей двор, который расположен через дорогу на противоположной стороне, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем внедорожника сидел 34-летний мужчина, его водительский стаж составляет 13 лет. Он объяснил, что видел девочек. Которые стояли на обочине, но неожиданно одна из них выбежала на дорогу, а экстренное торможение не помогло.

Инспекторам ДПС предстоит проверить школу, где учится девочка, чтобы узнать, обучают ли детей навыкам безопасного поведения на дороге.