В Екатеринбурге женщину осудили за убийство мужа во время новогодних праздников

Женщину признали виновной по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 59-летнюю местную жительницу, которая убила своего мужа во время новогодних праздников. Трагедия произошла 10 января этого года в жилом доме на улице Автомагистральной. Следователи установили, что женщина, будучи нетрезвой, повздорила со своим 64-летним супругом и в порыве гнева ударила его ножом в грудь.

- Пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления. В ходе предварительного следствия выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

- Это был последний день затянувшихся новогодних праздников, когда отдельные граждане стараются выпить столько алкоголя, чтобы эти фуршеты запомнились до следующих бурных каникул, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщину признали виновной по статье «Убийство». По решению суда она проведет восемь лет в исправительной колонии общего режима.