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Общество26 августа 2021 18:37

В Екатеринбурге мужчина вскрыл грузовик и украл инструментов на полмиллиона

Под подозрение попал ранее судимый 41-летний местный житель
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина украл строительные инструменты на полмиллиона рублей из грузовой «ГАЗели». Инцидент произошел в середине августа, злоумышленник вскрыл кабину машины и забрал випроплиту, которая принадлежала владельцу машины. Хозяин оценил ущерб в 495 тысяч.

- К хищению может быть причастен ранее судимый за кражу и грабеж 41-летний екатеринбуржец. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.