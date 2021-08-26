В Екатеринбурге мужчина вскрыл грузовик и украл инструментов на полмиллиона

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина украл строительные инструменты на полмиллиона рублей из грузовой «ГАЗели». Инцидент произошел в середине августа, злоумышленник вскрыл кабину машины и забрал випроплиту, которая принадлежала владельцу машины. Хозяин оценил ущерб в 495 тысяч.

- К хищению может быть причастен ранее судимый за кражу и грабеж 41-летний екатеринбуржец. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.