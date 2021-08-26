В Екатеринбурге росгвардейцы задержали владельца склада нелегального алкоголя

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии помогли вычислить мужчину, хранившего контрафактный алкоголь на несколько миллионов рублей. Нелегальные склады со спиртосодержащей продукцией обнаружили в Хрустальном переулке, а также на Студенческой и Коммунистической. В помещениях хранились напитки различных торговых наименований, при этом на бутылках не было акцизных марок.

- Установлена личность фигуранта, незаконно хранившего данную продукцию. Им оказался ранее не судимый 57-летний житель поселка Косулино, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Известно, что со склада изъяли алкоголя на 1.3 миллиона рублей. Также нелегальную продукцию обнаружили при осмотре места жительства подозреваемого. Всего же мужчина планировал выручить с продажи больше трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.