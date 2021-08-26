Байкеры доставили арбузы и 150 литров воды спасателям, которые борются с пожарами под Первоуральском

Площадь огня увеличивается с каждым днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 екатеринбургских байкеров привезли провизию для сотрудников МЧС, которые борются с лесными пожарами в окрестностях Первоуральска.

Помочь пожарным решили представители команды организаторов мотоспорта Свердловской области по дисциплине «Мотоджимхана».

- Они организовали сбор команды мотоспортсменов в количестве 20 человек и на мотоциклах доставили порядка 150 литров питьевой воды, арбузов, чая и печенья пожарным, которые стоят на круглосуточном окарауливании в садовом товариществе «Родничок» Первоуральского городского округа, - сообщается в официальном аккаунте ГУ МЧС по Свердловской области в Instagram.

Инициатор идеи Дмитрий Бердников рассказал, что байкеры не могли сидеть сложа руки.

Напомним, лесные пожары подошли вплотную к Первоуральску. Из-за них даже пришлось эвакуировать местных жителей. Например, тех, кто живет в поселке Хомутовка. Также сотрудники МЧС эвакуировали пациентов ковидного госпиталя. 25 августа оттуда вывезли 150 человек.