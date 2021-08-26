Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подключили к электричеству

Работы выполнила компания «Россети Урал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокоскоростную трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подключили к сетям новую высокоскоростную трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Работы выполнила компания «Россети Урал», планируется, что маршрут повысит транспортную доступность между областным центром и развивающимся городом-спутником, добраться до него можно будет за 20-30 минут.

- Скоростная трамвайная линия заработает уже в начале 2022 года. Ее общая протяженность составит почти девять километров. На новой ветке будут курсировать низкопольные скоростные трамваи, которые смогут развивать скорость 60 км/ч, - сообщили в пресс-службе «Россетей».

В рамках проекта расширили подстанцию «Парниковая», которая станет ключевым центром питания для инфраструктурного проекта. Построены полтора километра кабельных линий электропередачи, а также выполнено переустройство больше 20 лэп.