Пять свердловских городов получат 350 миллионов рублей на благоустройство

Верхняя Тура хочет создать экоострова из местных растений для очищения пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять городов Свердловской области выиграли федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Среди них Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Общий призовой фонд – 350 миллионов рублей.

- Каждый из представленных на конкурс проектов детально прорабатывался, обсуждался с жителями, множество раз корректировался, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Полевской получит 80 миллионов рублей на комплексное благоустройство улицы Коммунистической в северной части города. Краснотурьинск потратит 80 миллионов на реконструкцию акватории реки Турья. В будущем там планируют сделать единую набережную с детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками и площадками для проведения общегородских мероприятий.

Невьянск также планирует обустроить городскую набережную. Городу выделят на это 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

В Лесном на 70 миллионов рублей хотят благоустроить проходной пустырь в новом жилом микрорайоне N5. На территории расположатся транзитные и прогулочные пути, функциональные зоны, спортивные и игровые площадки. Кроме того, администрация Лесного планирует сделать многофункциональный навес в парке и площадь с амфитеатром.

Верхняя Тура на выигранные 50 миллионов рублей собирается продолжить обустройство набережной. Жители города хотят продлить набережную и провести ее комплексное благоустройство на участке от центральной площади до улицы Молодцова. Там планируют оборудовать пешеходную и пляжную зоны, заняться озеленением, освещением, интерактивной навигацией и даже создать экоострова из местных растений для очищения пруда.

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