Пять свердловских городов получат 350 миллионов рублей на благоустройство

Верхняя Тура хочет создать экоострова из местных растений для очищения пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пять городов Свердловской области выиграли федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Среди них Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Общий призовой фонд – 350 миллионов рублей.
- Каждый из представленных на конкурс проектов детально прорабатывался, обсуждался с жителями, множество раз корректировался, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Полевской получит 80 миллионов рублей на комплексное благоустройство улицы Коммунистической в северной части города. Краснотурьинск потратит 80 миллионов на реконструкцию акватории реки Турья. В будущем там планируют сделать единую набережную с детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками и площадками для проведения общегородских мероприятий.
Невьянск также планирует обустроить городскую набережную. Городу выделят на это 70 миллионов рублей из федерального бюджета.
В Лесном на 70 миллионов рублей хотят благоустроить проходной пустырь в новом жилом микрорайоне N5. На территории расположатся транзитные и прогулочные пути, функциональные зоны, спортивные и игровые площадки. Кроме того, администрация Лесного планирует сделать многофункциональный навес в парке и площадь с амфитеатром.
Верхняя Тура на выигранные 50 миллионов рублей собирается продолжить обустройство набережной. Жители города хотят продлить набережную и провести ее комплексное благоустройство на участке от центральной площади до улицы Молодцова. Там планируют оборудовать пешеходную и пляжную зоны, заняться озеленением, освещением, интерактивной навигацией и даже создать экоострова из местных растений для очищения пруда.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка