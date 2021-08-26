На трассе «Екатеринбург-Тюмень» перекроют движение из-за замены проводов

Работы пройдут на участке 19+250 - км 19+300 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» с 27 августа по 1 сентября организуют реверсивное движение транспорта для проведения ремотных работ на железнодорожном переезде. Планируется, что чинить дорогу будут в районе 46 километра.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Также на автодороге Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени дважды в ночь на 28 августа дважды закроют движение для транспорта, чтобы заменить электропровода вдоль трассы. Работы пройдут на участке 19+250 - км 19+300. Чтобы узнать о состоянии проезда, можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-63-06.